Stiri pe aceeasi tema

- Datele arata ca tot mai multor turci le este respinsa cererea de a primi vize pentru cele 26 de țari din Spațiul Schengen. Ankara considera ca este, de fapt, un efort deliberat de a-l pune pe președintele Recep Tayyip Erdogan intr-o poziție dificila inaintea alegerilor de anul viitor, acuzație pe care…

- Datele arata ca tot mai multor turci le este respinsa cererea de a primi vize pentru cele 26 de țari din Spațiul Schengen. Ankara considera ca este, de fapt, un efort deliberat de a-l pune pe președintele Recep Tayyip Erdogan intr-o poziție dificila inaintea alegerilor de anul viitor, acuzație pe care…

- PENSII 2022: Cum poți verifica online vechimea in munca. Datele din istoricul de angajare la care poți avea acces PENSII 2022: Angajații pot verifica online ce vechime de munca au acumulat. Serviciul electronic este pus la dispoziție de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). De asemenea, pot verifica…

- Direcția Județeana de Statistica (DJS) Cluj anunța ca, incepand de azi, 8 august, are loc etapa de postrecensamant in municipiul Cluj-Napoca și in comuna Vad. Recenzorii vor merge pe teren și vor verifica calitatea datelor colectate in perioada Recensamantului Populației și Locuințelor. In municipiul…

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 este in creștere. Astfel, potrivit datelor din ultima saptamana, in Republica Moldova s-a inregistrat o creștere cu 85%. Mai exact in perioada 20 – 26 iunie, 465 de persoane au fost confirmate pozitiv, dupa efectuarea a 13.899 de teste. In ultima saptamana, patru persoane…

- Romanii vor fi notificați cand le sunt accesate datele cu caracter personal: Guvernul a aprobat ordonanta privind serviciile de cloud guvernamental Romanii vor fi notificați cand le sunt accesate datele cu caracter personal: Guvernul a aprobat ordonanta privind serviciile de cloud guvernamental Ordonanta…

- Guvernul a adoptat luni Ordonanța de urgența privind autoritațile care vor gestiona cloud-ul guvernamental, platforma IT care va gazdui sistemele IT ale instituțiilor publice centrale, iar ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a spus ca platforma va avea o componenta de jurnalizare și audit prin…

- Romanii care vor utiliza serviciile publice electronice furnizate de instituțiile gazduite in viitorul cloud guvernamental, platforma IT de peste 500 milioane de euro finanțata din PNRR, vor avea la dispoziție o aplicație dezvoltata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) prin care vor fi…