- Proiectele, in valoare totala de 407.313.916,65 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR, arata comunicatul de presa al MDLPA. Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate 28 noi proiecte, in valoare totala…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a facut eforturi constante pentru ca dezvoltarea capabilitatilor sale sa se sincronizeze cu ritmul alert de evolutie a tehnologiei, in concordanta cu nevoile de functionare si de modernizare ale statului roman, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis.…

- In contextul in care industria farma avertizaza ca vor disparea din farmacii mai multe medicamente, Ministerul Sanatații a constituit un grup de lucru pentru a identifica un nou mod de calcul al prețurilor medicamentelor, pentru a evita retragerea medicamentelor generice de pe piața. Patronatul Producatorilor…

- Peste 200 de profesioniști din domeniul securitații din Moldova, precum și reprezentanți internaționali ai Dahua Technology și Imou, marci de top cu soluții inovatoare de securitate video, s-au intrunit, dupa o pauza de 3 ani, la „Dahua Roadshow 2022”. Evenimentul, organizat de Exterior SRL, a avut…

- ■ Comisia Europeana a plasat securitatea cibernetica ca prioritate zero ■ in cadrul programului Europa digitala, a fost alocata suma de 7,59 miliarde euro, bani care vor asigura protejarea economiei digitale ■ cercetarea și inovarea in domeniul securitații cibernetice vor fi sprijinite in cadrul programului…

- Echipa Facultații de Matematica din cadrul Universitații Ovidius Constanța a participat, in perioada 3-5 octombrie, la CyDEx22, cel mai amplu eveniment de securitate cibernetica din Romania, conform unui comunicat de presa transmis miercuri. CyDEx este un eveniment organizat de Serviciul Roman de Informații…

- Directorul Serviciului de Informații și Securitate nu folosește linia telefonica decshisa pentru a comunica, ci doar aplicații. „Este mai securizat și asta faceam și pana sa vin in cadrul Serviciului”, a declarat Alexandru Musteața la Cutia Neagra de la TV8.

- Peste un sfert dintre organizatiile globale mari (27%) considera ca dezvoltarea de noi tehnologii, inclusiv Internet of Things (IoT), constituie cel mai mare risc de securitate cibernetica in acest moment iar 50% au identificat drept cauza principala a atacurilor cibernetice erorile umane, conform unui…