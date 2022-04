Clinica ORL | Vino si tu la o consultatie in cadrul Romgermed Bucuresti De ce este ideal sa te prezinti regulat la o clinica ORL Daca banuiesti ca te confrunti cu o afectiune legata de urechi, nas sau gat, cea mai buna decizie este sa faci o programare la o clinica ORL din Bucuresti, mai exact la clinica medicala Romgermed Saint Lukas.Otolaringologia sau mai pe scurt, ORL, este o specialitate medicala care se ocupa cu studiul fiziologiei si patologiei urechii, nasului, gatului, cailor respiratorii superioare si sinusurilor. De aceea, medicii specializati in aceasta ramura medicala se ocupa de diagnosticarea si tratamentul bolilor legate de aceste parti ale corpului,… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

- Potrivit as.com, victimele accidentului grav au fost transportate de urgența la spital.„Echipa de specialiști care se ocupa de pacient”Clinica unde este tratat fostul jucator al Realului a publicat un comunicat in care confirma ca acesta a fost operat: „Dupa evaluarile efectuate, echipa de specialiști…

- Politistii au fost astazi dimineata in Valea Lupului unde au prelevat probe in vederea prinderii hotilor. Culmea, clinica a fost inaugurata luni. "Astazi, 30 martie ac, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Letcani au fost sesizati despre faptul ca persoane necunoscute au patruns prin efractie intr-un…

- In contextul scaderii numarul de refugiați care vin in R.Moldova, inclusiv numarul celor acomodați in centrele de plasament, in baza deciziei CSE Chișinau, de ieri, 27 martie, s-a decis oprirea activitații unor centre de plasament. Declarațiile au fost facute de catre primarul general Ion Ceban in cadrul…

- Liviu Varciu și-a anunțat prietenii virtuali de pe Instagram ca se confrunta cu noi probleme de sanatate. Artistul s-a filmat in timp ce aștepta sa intre in cabinetul medical pentru a efectua un RMN.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, au efectuat, marți, patru percheziții la adresele a doua persoane, intr-un dosar penal de evaziune fiscala și exercitarea fara drept a unei profesii sau activitați, informeaza…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o clinica medicala din localitatea Costesti, judetul Arges. Cand focul a pornit, in clinica se aflau un medic, un asistent medical si trei pacienti, cu totii iesind din cladire nevatamati, potrivit news.ro. Potrivit datelor furnicate de reprezentantii Inspectoratului…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o clinica medicala din localitatea Costesti, din judetul Arges. Medicul, asistentul, dar și trei pacienti au reușit sa iasa din cladire nevatamati. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, incendiul a izbucnit la acoperisul policlinicii. In acel moment…

- Primaria municipiului Constanta a depus recurs in procesul deschis de catre societatea Comprest Util SRL Este vizata obligarea primariei de a emite un Certificat de Urbanism pentru o clinica medicala pe care societatea doreste sa o construiasca Investitia se ridica, potrivit datelor din dosar, la aproximativ…