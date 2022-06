Clinceni-Copiii talentați, aplaudați la scenă deschisă Dupa petrecerea de Ziua localitații, din 21 mai, clincenarii s-au strans, din nou, pe 1 iunie, in curtea Casei de cultura din localitate, de data aceasta pentru a marca cum se cuvine Ziua Internaționala a Copilului. Articol aparut in ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.603 Cheful a inceput la ora 17.00, iar publicul a fost și de aceasta data incantat de prestațiile artistice ale celor mai mici, dar și ale celor mai mari dintre membrii grupurilor ”Mladițe Ilfovene”, condus de Marioara Man Gheorghe și Grigore Gherman, și ”Zestrea ilfoveana”, coordonat de Eugenia Moise Niculae. In timp ce copiii… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

