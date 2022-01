Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Eduward Sanda, unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc, au oferit noi detalii despre relația lor. In exclusivitate pentru Acces Direct, canareața a marturisit cum se ințelege cu socrii și cat de greu i-a fost iubitul ei sa aleaga inelul pentru cererea in casatorie.

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan au mai puțin de un an de cand au decis sa iși uneasca destinele. Cantarețul i-a facut acesteia o declarație cu care a uluit-o total, iar in prezent se iubesc mai mult ca niciodata!

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au decis sa se aventureze intr-o minivacanța la munte weekend-ul acesta, iar compania pe care au avut-o i-a surprins placut pe fani. Cei doi s-au distrat și au petrecut momente frumoase alaturi de Valentin și Codruța Sanfira, dar au și filmat pentru un proiect special.

- Ce plan secret au Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Ei s-au casatorit recent, iar acum au planuri mari de viitor. Deși pandemia i-a forțat pe artiști sa se reorganizeze, cei doi au recunoscut din ce anume vor sa traiasca in urmatorii ani, in afara de cariera muzicala. Și mulți tineri s-ar putea inspira…

- Proaspat casatoriti, din august 2021, artistii Cleopatra Stratan (19 ani) si Edward Sanda (24 de ani) au oferit in spatiul public declaratii controversate legate de refuzul lor de a urma cursurile unei facultati. "Nu sunt nici eu si nici Cleo la o facultate si nu mi-e rusine. Daca am face asta nu ne-am…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt frumoși, faimoși, tineri și indragostiți! Cei doi nu vor sa se opreasca doar la faima pe care au caștigat-o din muzica. Aceștia vor sa se implice și in lumea afacerilor, așa ca o sa vina cu propuneri inedite pentru fani in cel mai scurt timp! Ce planuri de viitor…

- Cleopatra Stratan, fiica lui Pavel Stratan are 19 ani și in aceasta vara s-a casatorit cu artistul Edward Sanda. Recent, Pavel Stratan ”a dat” din casa și a vorbit despre relația pe care o are cu ginerele lui.„Cateodata, parinții fac greșeala asta. Parinții intotdeauna vor binele copilului. Eu pe Cleopatra…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza cel mai tanar cuplu din showbiz și pe cei doi indragostiți ii leaga o iubire pura. Artiștii se bucura din plin de sentimentele pe care le poarta unul fața de celalalt, astfel ca de fiecare data cand iși gasesc puțin timp, profita de el pentru a sta unul in…