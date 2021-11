Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau nu s-a incheiat, deși cei doi lupta pentru custodia copiilor de mai bine de un an. Joi, 4 noiembrie, la ultima infațișare, cei doi au facut noi declarații despre situația in care se afla. Claudia Patrașcanu a ieșit foarte revoltata din sala de tribunal,…

- Deși ieri se spera ca divorțul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se va termina, iata ca din pacate nu. Cei doi au ajuns la Tribunal, dar au plecat extrem de tensionați. Ce a transmis Gabi Badalau la ieșire.

- Bianca Dragușanu ii da replica Claudiei Patrașcanu, dupa ce aceasta a lansat un atac virulent la adresa sa. Ce se intampla intre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu Dupa o perioada aparent calma, a reinceput razboiul dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu, inca soția lui Gabi Badalau, actualul…

- Au trecut mai bine de 2 ani de cand Elena Ionescu și Dragoș Stanciu au divorțat. Artista nu și-a refacut nici acum viața și a explicat motivul pentru care inca nu a facut acest pas. Intr-un interviu pentru emisiunea lui Catalin Maruța, Elena Ionescu a vorbit deschis despre motivul pentru care este singura.…

- Fericire mare in familia Claudiei Patrașcanu, asta pentru ca astazi, 6 octombrie, este sarbatorita zilei. Artista implinește varsta de 41 de ani și, in exclusivitate la Antena Stars, vedeta a declarat ca pregatește o petrecere de zile mari. Așadar, Claudia este inconjurata doar de persoanele extrem…

- Claudia Patrașcanu a facut mai multe dezvaluiri cu privire la divorțul dintre ea și tatal copiilor ei cu puțin timp in urma, iar la scurt timp dupa declarațiile cantareței, Gabi Badalau a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Daca celebra cantareața a spus ca divorțul se va termina curand și ca…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au casatorit in 2015 iar in 2019 au ales sa divorțeze cu scandal. Cei doi și-au adus acuzații grave unul altuia in urma separarii, mai ales ca la mijloc se afla și custodia celor doi micuți. Procesul este insa departe de a se incheia. Ce se intampla, de fapt, intre…

- Probabil nu s-a așteptat niciodata, dar iata ca s-a intamplat. Potrivit surselor judiciare, Gabi Badalau i-a dat o lovitura de teatru Claudiei Patrașcanu și ”i-a furat” avocatul. Acum se va prezenta alaturi de cea care o aparea pe insa soția sa.