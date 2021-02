Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca Bianca Dragușanu iubește din nou. Dupa ce s-a desparțit de Alex Bodi, frumoasa blondina și-a regasit liniștea in brațele lui Gabi Badalau, fostul partener al artistei Claudia Patrașcanu. Deși abia a divorțat, Bianca a marturisit ca va ajunge la altar pentru a treia oara, alaturi…

- Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj viitoarei sale soacre, Rodica Badalau, dupa ce, spun surse din anturajul celor doi, diva ar fi fost ceruta in casatorie de fiul de milionar. Cei doi sunt pregatiți sa faca pasul cel mare, insa un singur lucru ii mai oprește sa pașeasca spre altar: divorțul nefinalizat…

- Dupa anunțul casatorieri dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, Claudia Patrascanu a luat razna. Claudia a inceput sa i dea Biancai zeci de mesaje, care mai de care, mai dure și pline de acuzații. Bianca Dragușanu asaltata de fosta soție a lui Badalau Deși in al noualea cer, dupa cererea in casatorie,…

- Amandoi iși doresc pace, dar tot amandoi sunt in plin scandal de fiecare data! Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au decis sa se separe in urma cu un an și jumatate, dar chiar și acum sunt in plin proces de divorț, unul foarte greu! Astazi, de ziua fiului lor cel mic, Claudia Patrașcanu a postat mai…

- Mai multe cupluri din showbiz-ul romanesc sunt sub ochii vigilenți ai Danei Budeanu. Dintre ele face parte și cuplul format de Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Dana Budeanu, reacție radicala la adresa Biancai Dragușanu Cei doi ar avea mari planuri de viitor, deși barbatul este inca insurat cu cantareața…

- „Exista cineva in viața mea care ma face fericita și DA, ma marit!”, a spus Bianca Dragușanu, marți, la ”Teo Show”. Cu toții se gandesc la faptul ca cel responsabil pentru buna dispoziție din viața divei este Gabi Badalau, avand in vedere cele mai recente știri despre cei doi. Pana cand unul dintre…

- Daca pana acum erau doar speculatii, casatoria dintre Gabi Badalau și Bianca Dragușanu a fost confirmata chiar de catre Claudia Patrașcanu. Fosta sotie a afaceristului a spus tot despre stirea momentului in showbiz-ul romanesc. Gabi Badalau și Bianca Dragușanu, la un pas de nunta Daca in urma cu o saptamana…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau continua. De aceasta data, fostul soț al artistei a anulat iar programarea pentru consiliera copiilor. Ultimul gest al lui Gabi Badalau a scos-o din sarite pe soția sa Se face ca cei doi trebuiau sa ajunga marți, la ora 13:00 la Protecția Copilului…