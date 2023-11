Ionel Bogdan, președinte Consiliul Județean Maramureș, impreuna cu Nicolae Ciuca, președintele Senatului Romaniei, au vizitat astazi șantierul noului pod transfrontalier peste Tisa, din Sighetu Marmației. Gradul de execuție a podului este de peste 25%, iar lucrarile pe cel mai mare șantier din Maramureș avanseaza in ritm alert. Noul pod peste Tisa, care face legatura intre Romania și Ucraina, va fi finalizat in 2024. Acest proiect, in valoare de 147,9 milioane lei, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM, reprezinta o investiție strategica pentru Maramureș, care, odata finalizat…