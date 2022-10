Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, sambata, ca Romania are cantitatile necesare de gaz, iar tara noastra nu va suferi din lipsa acestuia in iarna 2022 – 2023.Seful Executivului s-a aflat sambata la Sofia, unde a participat la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, sambata, la Sofia, ca Romania are cantitatile necesare de gaz, iar tara noastra nu va suferi din lipsa acestuia in aceasta iarna, informeaza Agerpres."Prin acest interconector, practic, se realizeaza punerea in valoare a proiectului BRUA si totodata ne ajuta…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari, sambata, ca Romania are cantitatile necesare de gaz, iar tara noastra nu va suferi din lipsa acestuia in iarna 2022 – 2023. Seful Executivului s-a aflat sambata la Sofia, unde a participat la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului…

- ”Operationalizarea acestui interconector, practic, pune in valoare demersurile pe care le-am facut pentru identificarea de noi surse de energie si pentru diversificarea retelelor de transport a gazelor, astfel incat coridorul sudic sa poata sa asigure conectivitatea pe proiectul pe care noi l-am demarat…

- ”Operationalizarea acestui interconector, practic, pune in valoare demersurile pe care le-am facut pentru identificarea de noi surse de energie si pentru diversificarea retelelor de transport a gazelor, astfel incat coridorul sudic sa poata sa asigure conectivitatea pe proiectul pe care noi l-am demarat…

- Azerbaidjanul face tot ce-i sta in putinta sa furnizeze gaze Romaniei, insa exista cel putin 10 tari europene care cer gaze acum statului caspic, a afirmat, joi, Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Azerbaidjan. El a fost prezent la Bucuresti la conferinta Romanian International Gas Conference,…

- Transportatorul national de energie electrica Transelectrica avertizeaza cu privire la o tentativa de frauda printr-o campanie de tip SCAM care utilizeaza identitatea vizuala a companiei si subliniaza ca nu are calitatea de furnizor de energie electrica, prin urmare nu emite facturi sau somatii de plata…

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat o vizita oficiala in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului Grecia - Bulgaria, care va aproviziona cu gaze si tara noastra. Seful Executivului a discutat cu omologul Kyriakos Mitsotakis despre securitatea energetica si cea alimentara, in contextul…