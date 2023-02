Stiri pe aceeasi tema

- Accesul pe piata interna si externa al produselor agroalimentare romanesti trebuie sa fie un obiectiv strategic al programului de guvernare, a declarat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciuca. Acesta a subliniat ca necesitatea dezvoltarii unei strategii nationale pentru agricultura si sectorul industriei…

- “Datele publicate astazi de INS, care confirma una dintre cele mai mari cresteri economice la nivel european pentru tara noastra, 4,8 la suta, adica aproape 50 de miliarde de euro in plus, ne arata ca am reusit, impreuna, prin dialog, nu doar sa evitam recesiunea, dar chiar sa si performam”, a declarat…

- ”In luna decembrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna noiembrie 2022. In luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 32,8%”,…

- Compania chineza de social media TikTok ar putea fi interzisa in Uniunea Europeana daca nu isi accelereaza pana in septembrie eforturile de a respecta legislatia UE, l-a anuntat, joi, pe seful firmei comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, transmite Reuters,

- „Ziua de 3 decembrie este, ca in fiecare an, un prilej de a conștientiza la nivelul intregii societați și de a ințelege problemele specifice persoanelor cu dizabilitați.Sunt oameni pe care ii cunoaștem, interacționam zilnic cu ei, pe strada, la serviciu, in viața de zi cu zi, oameni care au aceleași…

- In luna octombrie 2022, comparativ cu luna octombrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 41,1%, arata datele Institutului Național de Statistica.In luna octombrie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa)…

