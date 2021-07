Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca mare parte din resursele din PNRR au legatura cu dezvoltarea comunitatilor intr-un model nou de 'Smart City', punctand ca planurile de dezvoltare ale oraselor in perioada urmatoare vor defini modul in care se va dezvolta Romania. …

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri, ca prin micromobilitate si digitalizare reusim sa castigam timp pe care il folosim pentru a ne imbunatati viata, precizand ca se pierde foarte mult timp in trafic, la drumul spre munca si la revenirea acasa, relateaza News.ro. Florin Citu a declarat…

- ​Guvernul propune cheltuirea a aproximativ 2,4 miliarde de euro în urmatorii 10 ani pentru digitalizarea serviciilor publice, capitol la care România se afla pe ultimul loc în UE, potrivit unui document de strategie care va fi adoptat joi de Executiv. Dincolo de crearea unui cloud…

- „Din momentul in care a aparut acest plan am fost acuzat ca nu vreau sa prezint acest plan. Astazi sunt aici. De fiecare data, ca liberal, am vent sa prezint in fața romanilor. Eu acum le vorbesc, in primul rand, romanilor.Trebuie sa știe toți romani ca este un program diferit. Este un plan aparut intr-un…

- Romania doneaza Republicii Moldova și Ucrainei cate 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca, anunța premierul Florin Cițu, care precizeaza ca țara noastra va incepe sa și vanda vaccin anti-COVID-19 Republicii Moldova. „In ședința de Guvern am aprobat un proiect de hotarare de Guvern prin care…

- ”In acest moment suntem intr-un moment de negociere a acestui plan. Noi avem niste prioritati in Romania pe care le sustinem, dar este clar ca aceste prioritati trebuie puse in acest sistem pe care il are Comisia Europeana, de a avea acestia bani. Suntem in perioada de negociere, stiti foarte bine ca…

- Una fumeaza președintele și premierul, alta spun specialiștii și cifrele oficiale despre vaccinare. Klaus Iohannis a declarat miercuri ca este „foarte bucuros sa vad ca deja multa lume vine efectiv la vaccinare”, dar toate datele de pana acum il contrazic pe președinte. „Am vazut impreuna primul centru…

- Multe zone din Romania sunt acoperite de munti de deseuri, iar aerul din mai multe orase ale tarii este greu de respirat, in special in Capitala, care este inconjurata de gunoaie. De vina pentru aceasta situatie in care se afla tara noastra sunt primariile si cetatenii, care, spune ministrul Mediului,…