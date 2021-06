Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu afirma ca a cerut o informare despre angajarea soțului Vioricai Dancila la Transgaz. „A fost un concurs. Știți foarte bine ca la Ministerul Finanțelor a fost un concurs care...

- Fostul soț al Vioricai Dancila, Cristinel Dancila, a fost angajat la Transgaz. El ocupa funcția de consilier. Premierul Romaniei Florin Cițu susține ca a fost vorba despre un concurs. „La Transgaz a fost un concus. Am cerut o informare ca sa vad daca a fost ceva suspect. La ministerul Finanțelor,…

- Viorica Dancila lucreaza la BNR, dar si sotul are un post banos. Tot consilier, culmea. Conform economedia.ro, „soțul Vioricai Dancila a fost angajat consilier la Transgaz, companie controlata de statul roman, prin Secretariatul General al Guvernului Romaniei. Transgaz, magnet pentru rudele politicienilor”.…

- Cristinel Dancila, sotul fostului premier Viorica Dancila, a parasit functia pe care o avea la OMV Petrom anul trecut, unde intrase la un moment dat in vizorul anchetatorilor de la Investigatii Economice, angajandu-se la una dintre cele mai mari si strategice companii de stat.

- Cristinel Dancila, soțul ex-premierului PSD Viorica Dancila, a fost angajat consilier la compania cu capital majoritar de stat Transgaz. El a fost angajat in urma unui ”examen”, a declarat pentru G4Media.ro Ion Sterian, directorul general al Transgaz.„Este inginer petrolist și avem nevoie de expertiza…

- Premierul Florin Cițu refuza sa comenteze angajarea Vioricai Dancila in funcția de consilier la Banca Naționala. In schimb, USR- PLUS a cerut guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, sa reevalueze numirea, pentru ca afecteaza credibilitatea instituției, care e esențiala.

- Premierul Florin Cițu nu a dorit sa comenteze numirea Vioricai Dancila și a lui Ioan Mircea Pașcu la Banca Naționala a Romaniei. "Nu comentez politica de resurse umane a BNR. Discut multe cu guvernatorul, dar nu politica de resurse umane", a spus Florin Cițu.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ii ureaza succes Vioricai Dancila in noul post de consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. ”Eu doamnei Dancila ii urez mult succes in noua activitate”, a spus Marcel Ciolacu.