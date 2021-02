Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii nu are cum sa treaca la vot, iar lucrurile "merg foarte bine", a declarat marti premierul Florin Citu. "Nu are cum sa treaca in primul rand o motiune la vot. Suntem in alta logica decat a anilor precedenti.…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, se arata increzator in privința moțiunii simple care va fi votata miercuri in plenul Parlamentului. Cițu este de parere ca nu are cum sa treaca moțiunea PSD in cazul lui Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatații. De asemenea, oficialul spune ca nu exista motive de remaniere…

- Premierul Florin Cițu a facut cateva precizari privind proiectul de lege pe tema vaccinarii aflat in Parlament, dupa ce in spațiul public au aparut unele informații conform carora vaccinarea anti-COVID va fi obligatorie.

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a avut discutii, in timpul vizitei la Bruxelles, despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in prezent fiind in lucru a doua versiune. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune.…

- Premierul Florin Cițu i-a informat pe liderii PNL ca abia saptamana viitoare va trimite Legea Bugetului in Parlament, dar aceasta va conține o serie de taieri drastice... The post Florin Cițu: voucherele de vacanța pentru bugetari nu se mai dau. Se taie din sporuri si indemnizatia de hrana appeared…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Executivul propune ca bugetul pentru acest an sa intre in procedura in Parlament pe 4 februarie pentru a fi aprobat. Pana atunci, fiecare ministru trebuie sa prezinte intr-o prima faza situații privind instituțiile din subordine.

- Primele doze de vaccin anti Covid ajung la Institutul Cantacuzino in aceasta dimineata.Premierul Florin Citu, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si seful DSU Raed Arafat se afla la institut.Cele 10.000 de doze au intrat in tara vineri, prin Vama Nadlac 2. Din 2021, numarul de doze va creste. Deja a…

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, a declarat ca motiunea de cenzura depusa impotriva Guvernului Chicu de catre deputatii PAS, Platforma DA si PDM nu are nicio sansa sa fie sustinuta de majoritatea deputatilor din Parlament.