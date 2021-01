Cîţu, despre redeschiderea şcolilor: Dacă lucrurile rămân aşa cum sunt, vom începe pe 8 februarie Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca o decizie in privinta redeschiderii scolilor va fi luata pe 2 februarie, iar "daca lucrurile raman asa cum sunt" in privinta evolutiei pandemiei de COVID-19 in Romania, "este clar" ca scolile vor fi redeschise pe 8 februarie. "Decizia se va lua pe 2 februarie. Si noi ne uitam, zilnic primesc de la domnul Arafat statisticile si analize si in detaliu si ne uitam exact sa vedem cum evolueaza pandemia. Este un alt lucru important pentru ca noi toti ne axam acum pe campania de vaccinare, ceea ce e important sa comunicam, dar trebuie sa nu uitam ca, inca, in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca o decizie in privinta redeschiderii scolilor va fi luata pe 2 februarie, iar "daca lucrurile raman asa cum sunt" in privinta evolutiei pandemiei de COVID-19 in Romania, "este clar" ca scolile vor fi redeschise pe 8 februarie. "Decizia se va lua pe 2…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat ca va fi inceputa o testare in scoli, cu teste rapide antigen, si vor fi testati elevii si cadrele didactice care au simptome sau sunt contacti directi ai unor persoane diagnosticate cu COVID-19. Reamintim ca din 8 februarie ar…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca scolile se vor redeschide in Romania. Presedintele a facut anuntul dupa sednta pe care a avut-o cu premierul Florin Citu, dar si cu decidentii din domeniul sanitar. „S-a ajuns in unanimitate la o concluzie importanta. Incepand din semestrul al doilea, adica…

- Este absolut fezabil ca școlile sa se redeschida pe 8 februarie, spune deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, care precizeaza ca sprijina demersul ministrului Educației in acest sens. „Este absolut fezabil. Școlile nu trebuiau sa se inchida, de fapt. Nu exista nici o justificare…

- „Inainte de a discuta de redeschiderea prematura a școlilor in Romania cred ca ar trebui sa aruncam un ochi peste gard la vecinii noștri europeni și evoluția pandemiei. Lucrurile se agraveaza in Europa, valul 3 vine ca un tavalug (vezi Anglia, Portugalia, Germania).

- Domnule Adrian Magdaș, candidați din partea PRO Romania pentru un mandat de senator. Care ați spune ca sunt calitațile care va recomanda pentru a fi votat și ce v-a motivat sa candidați? Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Inchiderea scolilor este o masura total gresita, care afecteaza copiii si parintii , impotriva recomandarilor si practicii internationale - doar o masura care arata incompetenta, neseriozitate si lipsa de viziune! In PROMISIUNEA NOASTRA a scoate tara din criza redeschiderea scolilor este una dintre…

- Vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, considera ca inchiderea școlilor din București nu este justificata. Astfel, PSD prefecturii redeschiderea scolilor din Capitala. „Un subiect pe care l-am discutat in cadrul Comitetului Politic National este aceasta situatie singulara la nivel european si aberanta,…