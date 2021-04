Premierul Florin Citu a sustinut o conferinta de presa duminica, in care a vorbit de demisii dupa scandalul mutarii pacientilor de la Spitalul Foisor, subliniind ca „sa vedem daca mai exista onoare in Romania”. ”Capul lui Voiculescu il vrem!” Ce se afla, de fapt, in spatele scandalului de la ”Foișor” Dupa ce a participat duminica la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI), premierul a fost intrebat de jurnalisti cine ar trebui sa faca un pas in spate dupa scandalul de la Spitalul Foisor. Premierul nu a indicat cine ar trebui sa isi dea demisia, spunand…