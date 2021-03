Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Fiscal de Stat continua masurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit in locațiune bunuri imobile, privind obligațiile stabilite de actele normative in vigoare privind inregistrarea contractelor de locațiune. Urmare a acțiunilor intreprinse pe parcursul anului 2020,…

- Au fost inregistrate 2.745 cazuri noi de persoane infectate. La nivelul judetului Constanta, au fost raportate 93 de cazuri.Pana astazi, 19 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 697.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .630.236 de pacienti au fost declarati…

- Cel mai tragic bilanț al deceselor in Romania inregistrat pe timp de pace a fost raportat in luna noiembrie 2020. Conform datelor INS, in noiembrie 2020 au fost inregistrate 34.000 de decese, cu 14.000 mai multe fața de aceeași perioada a anului precedent. Bilanțul deceselor din noiembrie 2020 este…

- Ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus din China arata in ultimele 24 de ore au fost depistate 103 de noi cazuri de imbolnaviri, din care 82 doar in provincia Hebei. Comisia Nationala chineza a Sanatatii precizeaza intr-un comunicat ca a inregistrat 85 de contaminari locale cu noul coronavirus –…

- Alte 950 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Numarul total teste efectuate – 3552, dintre care 3131 primare și 421 repetate. Din numarul total de cazuri, 11 cazuri sint de import (Rominia-3, Federația Rusa-2, Irlanda-1, Germania-1, Belgia-1, Egipt-1, Ucraina-1,…

- Statele Unite au inregistrat sambata un nou record al numarului de cazuri noi de COVID-19, fiind raportate aproape 280.000 de noi imbolnaviri, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.In a doua zi din 2021, Statele Unite au raportat 277.346 de cazuri noi de coronavirus, potrivit universitatii americane…

- Alte 359 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Ucraina). Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 141 355. Total teste efectuate – 1127, dintre care primar – 995 si repetat – 132. Din numarul…

- ADR Centru anunța ca, in decurs de o luna, firmele din Regiunea Centru au depus cereri de finanțare cu o valoare totala de peste 6 miliarde de lei, pe Prioritatea de investiții 2.2 a Programului Regio 2014-2020. Firme din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu au depus in total 237…