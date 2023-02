Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate pe DN 7, la Savarșin. Prabușirea unui versant pe șosea a provocat inchiderea unui sens de circulație și dirijarea alternativa a traficului pe celalalt sens, pana la rezolvarea situației. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier grav petrecut joi dimineața. Accidentul de circulație s-a produs in Otopeni, dupa ce trei autovehicule s-au ciocnit. Circulația rutiera este restricționata pe sensul de mers Ploiești – București. Centrul Infotrafic a anunța ca in urma cu scurt…

- Circulație oprita pe DN7 Valea Oltului: apa acumulata pe șosea, la Calimanești. Atenționari pentru șoferi Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat vineri dupa-amiaza ca a fost oprita circulația pe DN7 Valea Oltului, la Calimanești. In judetul Valcea, circulatia rutiera…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ceața afecteaza vizibilitatea in trafic sub 100-150 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe intreg tronsonul kilometric al autostrazii A3 București-Ploiești.Polițiștii rutieri recomanda reducerea vitezei, marirea distantei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, incepand cu ora 00,30, se va desfasura un transport agabaritic pe ruta: Braila - DN 21 - DN 2B - DN 22 - Ramnicelu - DN 2 - Ramnicu-Sarat - Bacau - DN 11 - Onesti - DN 12 - Sfantu Gheorghe - Miercurea Ciuc. Fii…