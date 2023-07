Timisoara e din nou capitala padelului in weekend, cu ocazia etapei Open I din cadrul Circuitului Profesionist de Padel. La baza de la Dumbravita sunt asteptati zeci de sportivi profesionisti din toata tara. Dupa etapele din Bucuresti și la Brașov, baza sportiva Padel Center Timișoara (Dumbravița, strada Praga nr. 6) va gazdui, in perioada 28–30 […] Articolul Circuitul Profesionist de Padel – Open I, la Timișoara in weekend a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .