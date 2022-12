Circa 400 de militari și civili ai Armatei Nationale din garnizoanele Chișinau, Balți și Cahul au donat singe și plasma in perioada 20-23 decembrie curent. Acțiunea a fost organizata la inițiativa Ministerului Apararii, in comun cu Centrul Național de Transfuzie a Singelui, in scopul suplinirii rezervei de stat și necesitații instituției militare. Ministrul Apararii Anatolie Nosatii s-a alat