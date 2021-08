Cipru: O pată de petrol provenind din Siria ameninţă litoralul nordic O pata de petrol formata ca urmare a unei scurgeri de hidrocarburi dintr-o centrala electrica siriana ameninta sa atinga litoralul insulei Cipru, au afirmat luni autoritatile cipriote, Siria informand la randul sau ca ancheteaza asupra incidentului, noteaza AFP. Saptamana trecuta a fost raportata o scurgere de hidrocarburi la centrala electrica din Banias, port sirian aflat la aproximativ 160 de kilometri de Cipru. Pata de petrol ar putea ajunge marti in nordul insulei mediteraneene divizate, potrivit autoritatilor cipriote. De partea siriana, ministrul electricitatii a anuntat in ziarul proguvernamental… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

