- Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu anunța ca de vineri sau cel mai tarziu saptamana viitoare poliția locala și ADP vor incepe demolarea magazinelor și chioșcurilor din stațiile de metrou din Sectorul 6, așa cum s-a intamplat miercuri in Sectorul 2.„Da, mizeria tranziției, simbolul praduirii și ilegalitaților…

- Evacuarea si demolarea spatiilor comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului a inceput miercuri dimineata la statia de metrou Stefan cel Mare, a anuntat Ministerul Transporturilor. Termenul limita pentru eliberarea spatiilor comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou a expirat…

- In aceasta dimineața a inceput daramarea construcțiilor ilegale din stațiile de metrou. Au fost luate in vizor doar stațiile Ștefan cel Mare, Pipera și Iancului. De acțiune s-a ocupat, de fapt, Primaria Sectorului 2 și Poliția Locala a Sectorului 2, nu Metrorex sau Ministerul Transporturilor. Conform…

- Ultimatumul dat de Metrorex pentru evacuarea spațiilor comerciale de la metrou a expirat inca de vineri, iar compania a anunțat ca saptamana aceasta incepe evacuarea magazinelor din stații. Decizia de eliberare a spațiilor a fost luata cu o zi inaintea protestului care a blocat circulația in subteran.…

- Termenul limita pentru eliberarea spatiilor comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou expira vineri, 2 aprilie, conform unei notificari transmise de Metrorex firmei care administreaza aceste unitati, potrivit Agerpres.

- Subiectul micsorarii salariilor angajatilor Metrorex va fi discutat la o intalnire viitoare intre conducerea companiei si sindicatul salariatilor, informeaza Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), dupa discutiile de marti dintre cele doua parti.

- „Masura prin care se incearca diminuarea salariilor lucratorilor din Metrorex este in contradicție cu legea, in condițiile in care exista un contract colectiv de munca agreat și semnat de partenerii sociali și este inadmisibil sa se faca presiuni asupra salariaților pentru a fi de acord cu diminuarea…