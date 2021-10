Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, afirma, vineri seara, ca "PNL si PSD sunt datoare sa lamureasca ce isi doresc de la actuala situatie si cum vor sa iasa din aceasta criza politica", precizand ca a avut discutii "neconcludente" cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Ciolos crede ca actuala criza trebuie…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a scris pe Facebook, vineri seara, ca el considera ca exista „un soi de ințelegere” intre PNL și PSD in privința formarii noului Guvern, „așa ca nu ne ramane decat sa vedem ce soluție pot oferi”. „PNL și PSD sunt datoare sa lamureasca ce iși doresc de la actuala situație…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca l-a sunat, vineri, pe presedintele USR Dacian Ciolos, o intalnire urmand a avea loc cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare, au declarat surse politice pentru News.ro. Discutia dintre cei doi a fost una protocolara, premierul desemnat spunandu-i lui Dacian…

- Generalul în rezerva Nicolae Ciuca, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru, cheama toți actorii politici responsabili sa susțina formarea guvernului, spunând ca România are nevoie de un executiv cu puteri depline pentru a trece de acest val al pandemiei…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru funcția de premier, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a facut pe pagina de Facebook un apel public la partidele politice sa sprijine prin votul din Parlament guvernul pe care il va propune. „Țara noastra trece printr-una din cele mai dificile…

- Liderul USR, Dacian Ciolos, spune ca, în opinia sa, desemnarea sa drept candidat pentru functia de premier de catre Klaus Iohannis este și un mesaj din partea președintelui catre PNL. Cu o zi înainte de discuțiile cu PNL și cu UDMR, cu care spera sa poate reface coaliția de guvernare, liderul…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat, la B1TV, ca, daca va merge pe varianta guvernului minoritar, se va prezenta in Parlament cu un program de reforme și masuri, informeaza Digi24.„Prioritatea noastra este sa cautam sa reconstruim aceasta majoritate politica, dar, dupa ce vom avea aceste discuții…

- "Nemernicia prin care Cațu a golit fondul de rezerva al Guvernului și l- a distribuit tuturor primariilor, mai puțin primariilor conduse de primari USR, confirma, o data in plus, ca acest om nu avea ce sa caute in aceasta pozitie, ca palaria ii era mult prea mare. Sa te razbuni pe niște sute de mii…