- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, luni, la Digi 24, ca Vlad Voiculescu va fi propus pentru functia de ministru al Sanatatii, iar Anca Dragu pentru sefia Senatului. "Propunerea noastra va fi Vlad Voiculescu pentru Sanatate, are experienta pe acest domeniu, a mai asumat acest portofoliu.…

- Intrebat la Digi24, cine considera ca ar fi un ministru mai bun, data fiind criza pe care o traversam, Vlad Voiculescu sau Nelu Tataru, profesorul Alexandru Rafila a raspuns: „Cu siguranta domnul Vlad Voiculescu nu va fi un ministru mai slab decat domnul Nelu Tataru”. Experți OMS vor merge la Wuhan…

- La o zi dupa ce a anunțat ca are COVID, Dan Barna este prezent la emisiunea „Eu contez, eu votez”. Interviul va fi facut la distanța. Cum se simte Dan Barna, cum a descoperit ca e infectat și ce strategie are pentru a continua campania, aflați, in direct, doar pe Libertatea, de la ora 14.30. Liderul…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a spus la RFI ca și-ar dori cooptarea PMP alaturi de PNL și USR PLUS în majoritatea din Consiliul General, însa a adaugat ca al treilea post de viceprimar, dorit de Partidul Mișcarea Populara, nu poate fi înființat, pentru ca nu permite legea.Nicușor…

- Dacian Cioloș l-a laudat pe Vlad Voiculescu, pentru ca s-a retras din competiția pentru Primaria Capitalei in favoarea lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei. Declarația a fost facuta dupa ce exit-pollurile l-au dat pe Dan caștigator al alegerilor locale.

- "Forta care lupta cu PSD-ismul este USR-PLUS. Cei care vor scoate PSD-ismul din tara, cei care vor face reformele sunt USR-PLUS. Ii felicit pe colegii mei pentru rezultatele foarte bune obtinute la Bucuresti. Faptul ca am reusit intr-o masura semnificativa sa smulgem Bucurestiul din din mana PSD-ului…

- Rezultatele alagerilor locale de duminica arata ca în România "începe revoluția bunei guvernari", afirma liderul USR, Dan Barna."Forta care lupta cu PSD-ismul este USR-PLUS. Cei care vor scoate PSD-ismul din tara, cei care vor face reformele sunt USR-PLUS. Îi…