- Membri ai Declic au organizat, miercuri, un protest in fata Palatului Parlamentului, nemulțumiți de inființarea guvernului PNL-PSD-UDMR. Acestia au pus in scena o reprezentatie in care apareau mai multe persoane care purtau masti ale lui Florin Citu, Marcel Ciolacu si Klaus Iohannis, care simulau „lupta…

- Nicolae Ciuca este numele noului premier agreat in urma negocierilor dintre PSD, PNL si UDMR. Varianta aleasa de cele trei formațiuni confirma informația publicata in urma cu cateva zile de Puterea.r o, cand a fost stabilit un acord de principiu pentru poziția de viitor șef al guvernului. Florin Citu…

- PSD a propus in negocierile cu PNL apariția unor declarații de avere pentru toți romanii. In baza acestora, s-ar stabili ce impozite ar trebui sa plateasca fiecare, susține Europa Libera. In ceea ce privește noul premier, Marcel Ciolacu respinge varianta ca Florin Cițu sa ramana la Palatul Victoria…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca propunerea social-democratilor pentru functia de premier ar trebui sa fie Marcel Ciolacu, președintele PSD. Intrebat, la sediul central al Partidului Social Democrat (PSD), care ar trebui sa fie propunerea de premier a PSD, Sorin Grindeanu a…

- Klaus Iohannis așteapta luni de la ora 12 liderii partidelor parlamentare la Cotroceni pentru consultari in virtutea formarii unei noi coaliții de guvernare. Dacian Cioloș și Calin Georgescu sunt singurele propuneri pentru postul de premier care vor ajunge astazi pe masa președintelui venite din partea…