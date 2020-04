Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca a fost implementat sistemul STS pentru sedintele tinute pe perioada starii de urgenta, iar Parlamentul este "total functional" in acest moment. "Eu am stat pana acum la Parlament. Vreau sa va anunt ca sistemul STS a fost implementat, iar Parlamentul este total functional in acest moment. Nu mai exista nicio discutie", a spus Ciolacu la Antena 3. El a adaugat ca toate partidele parlamentare, cu exceptia PNL, vor colabora in Parlament pentru a se lua masuri in lupta in lupta cu coronavirusul. "Am facut acel apel la o intalnire…