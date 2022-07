Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca Parlamentul va parcurge „cu celeritate” procesul de ratificare a protocoalelor de aderare la NATO pentru Finlanda si Suedia, urmand sa fie convocata o sesiune extraordinara.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu saluta semnarea, marți, de catre Reprezentanții Permanenți la NATO ai Finlandei și Suediei, precum și de catre cei ai statelor Aliate, a Protocoalelor de Aderare la Tratatul Atlanticului de Nord. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Din partea Romaniei, documentul a fost semnat de catre Reprezentantul Permanent al Romaniei la NATO, ambasadorul Dan Neculaescu.Romania a fost si este unul dintre principalii sustinatori ai politicii "Usilor deschiseldquo; in centrul abordarii strategice a NATO in relatie cu statele partenere, in contextul…

- Sauli Niinisto ”se simte rezonabil de bine si continua sa munceasca la distanta”, precizeaza serviciile sale. Acesta a fost diagnosticat bolnav de COVID-19 la 19 aprilie, cand si-a anulat o vizita in Norvegia.Spitalizarea șefului statului are loc in timp de Finlanda, o tara nordica, cu o frontiera comuna…