- Greii din PSD au asistat, alaturi de patronul Neluțu Varga, la partida de Conference League dintre Lazio și CFR Cluj. Vasile Dancu, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au fost susținatorii de lux ai feroviarilor la meciul de pe Olimpico din Roma.

- Duelul dintre Lazio și CFR Cluj, turul play-off-ului pentru „optimile” Conference League, nu a trezit mult interes la Roma. Aproximativ 1.000 de suporteri romani sunt prezenți pe „Olimpico”. Alex Barbu, reporter GSP, și Raed Krishan, fotoreporter al Gazetei, sunt prezenți pe Stadio Olimpico și transmit…

- La Roma, pentru duelul dintre Lazio și CFR Cluj, e prezent și Vasile Dincu (61 de ani), fostul ministru al Apararii, un personaj foarte apropiat de conducerea formației din Gruia. Reporterul Alexandru Barbu și fotoreporterul Raed Krishan sunt trimișii speciali ai Gazetei la Roma, de unde relateaza cele…

- Numai 10.000 de fani vor vedea pe viu duelul de pe Stadio Olimpico dintre Lazio și CFR Cluj. Reporterul Alexandru Barbu și fotoreporterul Raed Krishan sunt trimișii speciali ai Gazetei la Roma, de unde relateaza cele mai importante informații.Lazio - CFR Cluj, prima manșa a play-off-ului pentru „optimile”…

- Multi suporteri ai echipei de fotbal Lazio se plang de pretul biletelor la meciul de joi cu CFR Cluj, de pe Stadio Olimpico din Roma, din mansa intai a play-off-ului pentru optimile de finala ale Europa Conference League, scrie ziarul Corriere della Sera, citat de TuttoMercatoWeb. Fii la curent…

- Juventus a invins-o pe Lazio, scor 1-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei. Romanii mai au doua saptamani pana la infruntarile cu CFR Cluj, din Conference League. Lazio - CFR Cluj, turul play-off-ului Conference League, se joaca joi, 16 februarie, de la ora 22:00Manșa decisiva este programata…

- Ciro Immobile (32 de ani), vedeta lui Lazio, s-a accidentat in meciul de Serie A cu Sassuolo, cu o luna inainte de primul duel cu CFR Cluj din Conference League. Immobile a suferit o accidentare musculara in prima repriza cu Sassuolo și a fost schimbat in minutul 15, cu Pedro. Golgeterul lui Lazio nu…

- Liderul Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, e de parere ca „in acest moment” Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și șeful formațiunii social-democrate, este persoana potrivita pentru a candida din partea PSD la fotoliul de la Cotroceni. Fostul ministru al Apararii a inceput prin…