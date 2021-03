Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , considera ca romanii au iesit in strada ”din disperare”, de teama ca isi vor pierde locurile de munca, și spune ca si-ar dori ca protestatarii ”sa dea o lectie usturatoare” guvernantilor si sa respecte toate regulile sanitare – asa ar fi aratat diferenta dintre ei si cei aflati la putere. ”Cred ca lumea a iesit in strada din disperare, din teama ca isi vor pierde locurile de munca si cred ca s-au saturat de aroganta, tupeu si multa minciuna. De un an si jumatate numai minciuna, nicio coordonare coerenta, toate masurile sunt luate pompieristic.”, a declarat marti…