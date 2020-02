Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este o mascarada ca un partid sa propuna un premier si sa decida sa nu il voteze, dar „mascarada ar fi si mai mare daca CCR spune ca nu trebuia desemnat tot Orban”. El spune ca este „exclus sa stam cu guvern interimar pana in noiembrie”. „Romanii…

- "Daca nu era aceasta presiune cu virusul, politicienii poate ar fi avut timp sa se joace. Lucrurile s-au schimbat dramatic. E exclus sa stam pana in noiembrie cu guvern interimar. Parca mi-e si rusine, iata, avem o agenda paralela parca, romanii sunt speriati si noi, politicienii, continuam sa avem…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu a dorit sa blocheze tara prin contestarea pe fond a Legii bugetului la Curtea Constitutionala, ci sa impiedice „precedentul generat de iresponsabilitatea lui Orban”.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, inca o data, marți, ca PSD are suficiente voturi pentru a darama guvernul Orban."Sunt suficiente voturi, asta inseamna ca avem mai mult de 233. Este posibil sa ma vad cu domnul Ponta in aceasta seara, dar și cu alți lideri. Citește…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, cere disciplina deplina la votarea moțiunii de cenzura impotriva guvernului Orban. Cum dupa calculele facute in partid i-ar lipsi un singur vor pentru ca moțiunea sa treaca, a anunțat ca va sancționa drastic orice parlamentar PSD care nu voteaza „pentru”…

- Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, se intalneste luni cu noul ambasador SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Intrevedere va avea loc incepand cu ora 14.00.Pe 14 decembrie 2019, Adrian Zuckerman a preluat indatoririle de Ambasador al Statelor Unite…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a indemnat, duminica, la Calarasi, sa fie deschise usile partidului pentru cei care ”au avut un istoric” si a spus ca cei mai valorosi sunt cei care se alatura formatiunii politice atunci cand aceasta se afla in opozitie.”Incercati sa deschideti…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca partidul pe care il conduce are capacitatea de a castiga atat alegerile locale, cat si cele parlamentare din acest an. El a afirmat, in discursul sustinut in cadrul conferintei de alegeri a organizatiei…