CIOLACU cedează și acceptă că planul lui Ghinea va fi aprobat Confruntat cu un val dur de reactii, dupa ce a lansat fake news despre „respingerea” PNRR de catre Comisia Europeana, Marcel Ciolacu sustine ca el nu a spus asa ceva. „Asta nu se va intampla, desigur”, declara acum Ciolacu. „Stimate domn, eu ma refeream la observatiile trimise de Comisia Europeana. Nu ca ar fi fost respins planul. Asta nu se va intampla, desigur. Pana si planul domnului Ghinea va fi aprobat intr-un final. Problema este ca a trimis un plan atat de prost incat vedeti ce se intampla acum”, a scris Ciolacu pe Facebook. Citește și: Ciolacu: Pur si simplu Comisia a pulverizat PNRR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

