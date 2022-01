Stiri pe aceeasi tema

- Zeus a fost o apariție spectaculoasa in platoul Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generaților. Zeul cerului și al tunetului i-a surprins pe invitați inca de cand a pașit pe scena cu transformarea impresionanta.

- 5GANG, una dintre cele mai apreciate trupe, s-a renunit pentru ultima data la Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generațiilor. Aceștia au facut un moment impresionant, iar Selly a vorbit despre ultimul proiect impreuna.

- Romica Țociu și Cornel Palade au reușit sa faca un moment de-a dreptul memorabil la Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generațiilor. Cei doi au luat vedetele la roast și hohotele de ras au rasunat din public, chiar daca au venit in platou cu un alt scop.

- Dan Negru a schimbat regulile la Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generațiilor. Prezentatorul TV le-a dezvaluit invitaților ca Andreea Antonescu și Andreea Balan se afla sub maștile celor mai cunoscuți hoți din Casa de Papel, insa sunt nevoiți sa ghiceasca in ce costum se ascund cele doua.

- Loredana, invitata lui Dan Negru de la Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generațiilor, a facut un spectacol de zile mari la miezul nopții. Numaratoarea inversa a inceput, iar vedetele au trecut in 2022 cu mult veselie și un show memorabil.

- Revelionul Starurilor 2022: Razboiul Generatiilor, prezentat de Dan Negru, a debutat in forța la Antena 1. Gazda show-ului n-a stat pe ganduri și, inainte de a aduce Maștile pe scena, a prezentat publicului generațiile care se infrunta in noaptea dintre ani. Bianca Dragușanu a atras toate privirile.

- Dan Negru #deMascaDistracția la Revelionul Starurilor 2022 – Razboiul Generatiilor, vineri, 31 decembrie, de la ora 22:00, la Antena 1. Vedete iubite de marele public, maști spectaculoase in spatele carora se ascund celebritați din diverse domenii, muzica pentru toate gusturile și multa voie buna sunt…

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca in ultima seara din an pe scena Revelionului Starurilor 2022 - Razboiul Generatiilor, prezentat de Dan Negru de la ora 22:00, pe Antena 1. Celebritati din diverse domenii se vor ascunde in spatele acestora, in vreme ce vedetele aflate in platou vor…