Stiri pe aceeasi tema

- Treburile casnice ar putea parea o corvoada, dar cercetatorii au sugerat ca sarcini precum stersul prafului, frecatul podelelor si spalatul geamurilor ar putea ajuta adultii sa se mentina sanatosi pana la batranete. Cercetatorii au descoperit ca treburile casnice ar putea ajuta la prevenirea bolilor.

- Gabriela Cristea a implinit astazi 47 de ani, iar cu aceasta ocazie, soțul ei i-a transmis un mesaj emoționant, alaturi de care a atașat mai multe imagini cu ei doi. Prezentatoarea TV și artistul s-au casatorit in 2015 și au impreuna 2 fetițe. Casnicia lor a fost una discreta, iar cei doi nu ezita sa…

- Gabriela Cristea a anunțat ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar la scurt timp au fost infectate și cele doua fetițe, dar și soțul acesteia. Prezentatoarea de la Antena Stars s-a ingrijorat pentru copiii ei, insa, din fericire, micuțele nu au o forma foarte grava a virusului. Toata familia Gabrielei…

- In urma cu cateva zile, Gabriela Cristea a fost testata pozitiv cu COVID-19, deși este vaccinata. Prezentatoarea de la Antena Stars se afla in izolare la domiciliu și a vorbit despre starea ei de sanatate in aceste momente.Gabriela Cristea a anunțat telespectatorii ca o perioada va lipsi din emisiunea…

- Virusul Covid-19 a luat cu asalt chiar și lumea mondena a showbiz-ului romanesc, astfel tot mai multe vedete sunt infectate cu SARS-COV-2. Ieri, Gabriela Cristea a fost confirmata pozitiv, insa, din fericire, a facut o forma ușoara, astfel nu a fost nevoie sa ajunga la spital, pe mana medicilor. Prezentatoarea…

- In cadrul emisiunii sale de la Kanal D, Teo Trandafir a dezbatut știrea neașteptata a momentului: divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Prezentatoarea s-a dat cu parerea despre separarea celor doi in direct la TV, la fel cum a facut și coprezentatorul show-ului, Bursucu. Luni, 11…

- Mihaela a fost cea care a reușit sa ghiceasca prețul cel bun al unei jucarii de pisica și a trecut mai departe in runda urmatoare. Concurenta și-a laudat soțul la televizior, iar Liviu Varciu a fost surprins de cat de mult ajutor ii ofera partenerul ei.