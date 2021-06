Gigi Becali (62 de ani) a anunțat ca a adus un fundaș central impunator la FCSB, fara a-l numi. Fotbalistul in cauza este Stipe Vucur, in varsta de 26 de ani. „Am luat astazi un fundaș de 1.95 metri, din liga a doua germana, care a mai jucat și in Austria. Vreau sa nu mai primesc gol de la aia de 1,60 metri. Cel mai mult mi-e frica de cornere!”, a spus Becali la Pro X. Potrivit sport.ro, informația fiind confirmata de sursele GSP. ...