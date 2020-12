Cine este noul secretar general al Senatului

Stiri pe aceeasi tema

- Georgeta Bumbac, protejata pesedistului Felix Stroe, este considerata cel mai puternic om din Ministerul Sanatatii. Premierul Ludovic Orban a schimbat-o din functia de secretar general, dar aceasta a ramas pe functia de director economic. In timp ce era secretar general al MS, Georgeta Bumbac era membru…

- Ultima zi de izolare. Ma bucur ca am trecut cu bine aceasta incercare, iar de maine, inapoi, la munca!Și pentru ca iarna ne bate la ușa, le reamintesc Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitara și Autoritaților Publice Locale ca mai sunt mai puțin de 2 luni, pana pe 17 decembrie, timp in care…

- Guvernul a ramas fara secretar general adjunct. Valeriu Secaș care indeplinea aceasta funcție a decis sa demisioneze. Cererea acestuia a fost aprobata in cadru ședinței Cabinetului de miniștri.

- O familie din Oradea trece in momentul de fața printr-o adevarata tragedie. Fiul lor, un tanar, elev in clasa a XII-a la Liceul „Ady Endre”, s-a aruncat de la o fereastra și a decedat. Se pare ca baiatul ar fi facut gestul extrem de bunavoie. „Din nefericire, este adevarat. Am fost si eu informat vineri…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) este una dintre cele mai mari organizatii regionale, iar Romania, de-a lungul anilor, a avut o experienta foarte serioasa, inclusiv din perspectiva politico-diplomatica, in ceea ce priveste cooperarea regionala, a declarat, joi, pentru AGERPRES,…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) este una dintre cele mai mari organizatii regionale, iar Romania, de-a lungul anilor, a avut o experienta foarte serioasa, inclusiv din perspectiva politico-diplomatica, in ceea ce priveste cooperarea regionala, a declarat, joi, pentru AGERPRES,…

- Cu 10 afise electorale in care a pozat in trening si fara sa faca nicio promisiune electorala, bihoreanul Alexandru Degau a pierdut alegerile pentru functia de primar, insa va fi consilier local in Beius, cel mai mare municipiu din Bihor, dupa Oradea, informeaza Adevarul. "Multumesc alegatorilor…