- Muzeul Național de Arta Timișoara are director „plin”. Este vorba despre Filip Petcu, cel care conducea instituția cu titlu interimar, singurul candidat la concursul organizat de Consiliul Județean Timiș, incheiat in 12 august.

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca va scoate la concurs 21 de posturi de conducere si executie, in domenii precum programarea fondurilor europene, coordonarea negocierii si gestionarea cadrului si mecanismelor din cadrul PNRR, implementarea politicilor care sa ofere…

- Un singur candidat inscris pentru concursul de director pentru Muzeul Național de Arta Timișoara. Termenul de aplicare a fost 20 iulie, iar in 27 august vor fi publicate rezultatele finale, dupa contestații, care sunt puțin probabile.

- Consiliul Județean Timiș organizeaza concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Național de Arta Timișoara. Se cer studii de arta și o vechime de cel puțin trei ani, iar candidatul ideal nu trebuie sa aiba o funcție de conducere la o alta instituție din Romania.

- Muzeul de Arta Brasov, in colaborare cu Muzeul Național de Arta Chișinau (director Tudor Zbarnea), organizeaza expozitia „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei” (curator: dr. Radu Popica). Expoziția va fi deschisa la Muzeul Național de Arta al Moldovei Chișinau in perioada 9 iulie – 5 septembrie…

- Romanii trebuie sa știe ca vechimea in munca este atestata prin intermediul adeverinței de vechime in munca. Aceasta regula a intrat in vigoare in 1011, data la care a incetat emiterea carnetelor de munca. In ceea ce privește regulile regulile de care trebuie sa ținem cont, exista mai multe obligații…

- Consiliul Județean Timiș pregatește o adevarata revoluție in activitatea desfașurata la Bastionul Therezia. Pe langa banii investiți in reparații, instituția vrea sa schimbe total programul de aici, de la unul clasic de bugetar, de la ora 8.00 la 16.00, la unul in care ușile sunt deschise pentru turiști…

- Direcția de Dezvoltare din Primaria Timișoara are un „nou” director, cu titlu interimar. Spunem „nou”, pentru ca este vorba despre un angajat mai vechi al PMT, care s-a transferat in 2016 la Consiliul Județean Timiș. Adriana Deaconu a venit pe acest post la cererea administrației Fritz.