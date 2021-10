Cine este Dan Petrescu, cel mai bogat român cu afaceri imobiliare, mort în accidentul aviatic de la Milano Omul de afaceri Dan Petrescu (68 de ani), care și-a pierdut viața impreuna cu soția și baiatul sau, era considerat in mediul afacerilor imobiliare drept cel mai mare investitor din piața. Petrescu s-a aflat la manșa avionului, potrivit presei italiene. Potrivit Antena 3 , Petrescu controla suprafețe mari de terenuri din București, dar și din țara. Cele mai vizibile erau in 2010 cele 15-20 de centre care includeau la vremea respectiva și hipermarketurile Real și alte galerii comerciale. Potrivit Adevarul.ro , chiar si fostul tenismen Ion Tiriac a sustinut de mai multe ori public faptul ca Dan… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

