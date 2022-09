Stiri pe aceeasi tema

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au participat la cel de-al treilea joc de culise din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe 7 septembrie 2022 la Antena 1. Irina Fodor le-a dat o „provocare” de-a dreptul neașteptat care i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați.

- Alexandru Cojocaru a reușit sa ii surprinda pe jurați in ediția de astazi de la Chefi la cuțite. Concurentul a „batut recordul” cu preparatul pe care l-a gatit. Ce a facut, dar și cum au reacționat jurații.

- Cea de-a treia ediție din sezonul 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi cu un joc de amuleta neașteptat. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au primit o veste uriașa din partea Irinei Fodor.

- In aceasta ediție, jurații au fost impresionați de un concurent care a avut curajul sa gateasca un preparat deosebit. Pe langa curajul de a face aceasta alegere, Marian Maruzov a fost felicitat pentru felul in care a gatit și a primit o propunere de colaborare.

- Inainte ca sezonul 10 al indragitului show culinar „Chefi la cuțite” sa debuteze pe micile ecrane, cei trei chefi, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu s-au ținut de glume in platoul de la „Super Neatza de Weekend”. Iata ce joc s-a pus in mișcare!

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de invitați surprinzatori. Cea mai mare surpriza de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in noul sezon al show-ului culinar este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- Are patru trofee Chefi la cuțite caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.