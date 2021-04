Cine decide intrarea în șomaj tehnic a angajaților de la aeroporturile Otopeni si Băneasa In luna ianuarie, actualul ministru al transporturilor, Catalin Drula a zburat dintr-o mișcare conducerea Companiei Aeroporturi București, numita de PNL si a inlocuit-o cu una noua. Pe principiul „cum e turcu și pistolu”, noua conducere a fost aleasa dupa chipul și asemanarea ministrului USR, Catalin Drula. Practic, oamenii impuși de acesta nu au calificare in transporturi, dar in schimb au interese stranii și foarte mulți bani in conturi. Gurile rele spun ca singurul scop al acestei conduceri este de fapt daramarea uneia dintre puținele companii de stat profitabile. In Consiliul de Administrație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 12 - 18 aprilie, 35,9% din totalul cazurilor de COVID s-au inregistrat in Bucuresti, Cluj, Timis, Ilfov si Constanta, arata CNSCBT, din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit raportului saptamanal de supraveghere,…

- In saptamana 5 - 11 aprilie, 38,4% dintre cazurile de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti si in judetele Cluj, Ilfov, Timis si Constanta, informeaza, miercuri, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 25,3% din totalul deceselor au fost inregistrate…

- Un procent de 38,4% dintre cazurile de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti si in judetele Cluj, Ilfov, Timis si Constanta, in saptamana 5 – 11 aprilie, informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 25,3% din totalul deceselor au fost inregistrate…

- Tulpina sud-africana a coronavirusului a aparut si in Romania Tulpina sud-africana a coronavirusului, mai putin sensibila la vaccinuri, a aparut si în România. Specialistii Medlife au identificat 2 cazuri din 93 de probe analizate aleatoriu. În acelasi lot, 72 de…

- Patru mașini au fost implicate duminica intr-un accident produs pe Autostrada Soarelui, in apropierea localitații Cernica, județul Ilfov. Traficul in zona este restricționat. Centru Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca accidentul in care au fost implicate patru…

- Pana astazi, 19.366 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 13.02.2021 (10:00) – 14.02.2021 (10:00) au fost raportate 41 de decese (21 barbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Arad, Argeș, Bacau,…

- In cursul dimineții de astazi, 7 februarie 2021, au mai fost confirmate inca 72 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 18.881. In intervalul 06.02.2021 (10:00) – 07.02.2021 (10:00) au fost raportate 72 de decese (39 barbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați…