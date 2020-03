Cine a fost Vasile Ouatu, al treilea roman decedat de coronavirus pe teritoriul Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea deces al unei persoane diagnosticate cu coronavirus a fost inregistrat duminica seara. Pacientul, un barbat din Neamt, in The post A fost inregistrat al treilea deces al unui pacient diagnosticat cu coronavirus, pe teritoriul Romaniei appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Un inalt responsabil iranian, membru al Adunarii expertilor, structura insarcinata cu numirea si supravegherea ghidului suprem, a decedat din cauza noului coronavirus, a relatat luni agentia oficiala Irna, citata de AFP. Ayatollahul Hachem Bathayi Golpayegani, in varsta de 78 de ani, ales in 2016, a…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…

- La nivel national sunt in carantina institutionalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Alte 10094 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala."Va reamintim ca pe teritoriul Romaniei…

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare a virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna. Informarea a fost facuta sambata seara de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, problemele medicale…