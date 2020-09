Cincizeci de ambasadori în Polonia au semnat o scrisoare deschisă pentru apărarea drepturilor LGBTI Cincizeci de ambasadori si reprezentanti ai unor organizatii internationale in Polonia au dat publicitatii duminica seara o scrisoare deschisa in care sprijina drepturile comunitatii LGBTI (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali si intersexuali), transmite dpa. ''Afirmam demnitatea intrinseca a fiecarui individ asa cum este exprimata in Declaratia universala a drepturilor omului. Respectul pentru aceste drepturi fundamentale obliga guvernele sa protejeze toti cetatenii de violenta si discriminare si sa garanteze ca ei se bucura de sanse egale'', sustin semnatarii scrisorii. Drepturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

