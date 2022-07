Cincisprezece elevi cu media de admitere peste 9 au rămas nerepartizați la liceu. Doi dintre ei au avut nota 10 la matematică Potrivit centralizarii datelor la nivel național, pe platforma admitere.edu.ro., 6.852 de elevi au ramas nerepartizați la liceu dupa afișarea rezultatelor privind admiterea 2022. 15 dintre ei au avut medii de admitere peste 9.00. Este vorba despre noua elevi din București, trei din Cluj, doi din Constanța și unul din Mureș. 143 de elevi au avut […] The post Cincisprezece elevi cu media de admitere peste 9 au ramas nerepartizați la liceu. Doi dintre ei au avut nota 10 la matematica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit centralizarii datelor la nivel național, pe platforma admitere.edu.ro., 6.852 de elevi au ramas nerepartizați la liceu dupa afișarea rezultatelor privind admiterea 2022. 15 dintre ei au avut medii de admitere peste 9.00. Este vorba despre noua elevi din București, trei din Cluj, doi din Constanța…

- 6.852 de elevi au ramas nerepartizați la liceu dupa afișarea rezultatelor privind admiterea 2022. 15 dintre ei au avut medii de admitere peste 9.00, potrivit centralizarii datelor la nivel național, pe platforma admitere.edu.ro.

- CFR Calatori a anuntat, joi, ca scumpeste preturile la biletele de tren de la 1 iulie. Astfel, o calatorie pe ruta Bucuresti – Constanta, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov va costa 54 de lei, de la 44,7 lei, de exemplu. „CFR […] The post Se scumpesc biletele…

- Rezultatele finale de la Evaluarea Nationala, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate joi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cu ajutorul acestei note, elevii vor putea calcula media de admitere la liceu, inainte de repartizarea computerizata din 14 iulie. 155.561 de elevi…

- Pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanța, se va inchide circulația rutiera, la kilometrul 13+300 de metri, timp de 7 nopți, pentru realizarea imbinarilor intre grinzile marginale și grinzile centrale. Circulația va fi deviata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada…

- Nota de admitere la Evaluarea Naționala, examenul pentru liceu, ar putea sa nu mai conțina media obținuta in clasele V-VIII, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul susține ca este un scenariu luat in calcul pentru modificarea Legii educației naționale, deoarece ”notele și-au pierdut…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Alexandru Mazare, fratele fostului primar al Constanței Radu Mazare, dat in urmarire generala de polițiști dupa ce nu a fost gasit la domiciliu, pentru a fi incarcerat, s-a predat in București. Alexandru Mazare a fost condamnat la inchisoare in dosarul construcției cartierului de locuințe sociale Henri…