Chris Pratt și fiica lui Arnold Schwarzenegger, cel mai nou cuplu de la Hollywood Chris Pratt și Katherine, fiica lui Arnold Schwarzenegger formeaza cel mai nou cuplu de la Hollyowood, la un an dupa ce actorul a incheiat relația cu Anna Faris. Starul din „Jurrasic World” iese tot mai des in public cu noua lui iubita. Ultima data au fost vazuți la un picnic in Santa Barbara, California, luna trecuta, iar pe chipurile lor se putea citi fericirea. Se pare ca cei doi s-au cunoscut prin intermediul Mariei Shiver, mama lui Katherine, care il cunoaște de mult timp pe starul din „Gardienii Galaxiei”. Potrivit unor surse citate de Huffington Post, Pratt este „exprem de fericit” in noua… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

