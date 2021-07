Chironda dă în judecată Primăria Capitalei după ce a fost demis din funcția de viceprimar CHIȘINAU, 15 iul - Sputnik. Victor Chironda a acționat in judecata Primaria Capitalei, dupa ce a fost demis din funcția de viceprimar. Acesta califica decizia drept ilegala, emisa cu incalcarea procedurii. Potrivit lui, temeiurile de demitere sunt niște minciuni, iar motivul adevarat ar fi refuzul sau de a semna autorizația de demolare a Hotelului Național. © Sputnik / Mihai CarausPrimaria Chișinau are un nou viceprimar: Cine este el ”Sa fie clar, eu nu contest dreptul primarului și consiliului de a demite viceprimarul. Eu contest temeiul acestei decizii, adica argumentarea precum ca… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

