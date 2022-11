Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște ataca, vineri dupa-amiaza, un nou rezultat pozitiv in Superliga. De la ora 18.00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, elevii lui Toni Petrea vor intalni pe FC Botoșani, intr-un joc ce va conta pentru prima etapa a returului de campionat. Disputa se anunța una infernala pentru dambovițeni,…

- Chindia Targoviște a scos la vanzare biletele pentru meciul cu FC Botoșani, ce va conta pentru etapa a 16-a a campionatului, prima a returului. Disputa dintre cele doua formații este programata vineri, 28 octombrie, de la ora 18.00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Tichetele pot fi achiziționate…

- Chindia Targoviste a invins pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 in cadrul etapei cu numarul 14 din Superliga, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Este a patra victorie la rand pentru targovișteni de la preluarea echipei de catre Toni Petrea.

- Chindia Targoviște ataca, astazi, cea de-a treia victorie consecutiva in campionat. De la ora 14.00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, roș-albaștrii intalnesc pe CS Mioveni in duelul suferinței. Cu un moral ridicat dupa rezultatele pozitive inregistrate in ultima perioada, elevii lui Toni Petrea țintesc…

- Chindia Targoviște a scos, astazi, la vanzare biletele pentru meciul cu CS Mioveni, programat duminica, 16 octombrie, de la ora 14.00, pe arena “Ilie Oana” din Ploiești. Disputa dintre cele doua formații va conta pentru etapa a 14-a a campionatului. Costul unui bilet este 25 de lei, atat la Tribuna…

- Runda cu numarul 12 a Superligii a adus prima victorie in campionat pentru Chindia Targoviște. Formația dambovițeana și-a aratat din plin colții și a trecut cu 2-1 de Rapid București, intr-un joc susținut pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. Marți Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa ideala a…

- Chindia Targoviște ataca, luni seara, prima victorie și in campionat, dupa cea din Cupa Romaniei. In prima zi din noua saptamana, roș-albaștrii se vor duela de la ora 21.00, pe arena ”Ilie Oana” din Ploiești, cu Rapid București, intr-un joc ce va conta pentru etapa a 12-a. Cum moralul in randul targoviștenilor…

- Incepand de astazi, Chindia Targoviște pune in vanzare biletele pentru meciul cu Rapid București, ce va conta pentru etapa a 12-a a Superligii. Disputa dintre cele doua formații va avea loc luni, 3 octombrie, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Suporterii care doresc sa susțina Chindia in duelul…