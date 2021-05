China suspendă dialogul economic cu Australia China a suspendat dialogul economic strategic cu Australia pe termen nedefinit, Beijingul acuzand Canberra de 'mentalitate de Razboi Rece', transmite joi dpa. Decizia intervine la scurt timp dupa ce guvernul australian a anulat doua acorduri cu China in cadrul Initiativei 'Belt and Road' (Noul Drum al Matasii). Comisia nationala pentru dezvoltare si reforma a Chinei (NDRC) a transmis joi, printr-un scurt comunicat, ca va suspenda toate activitatile din cadrul Dialogului economic strategic China-Australia creat in 2014. Comisia precizeaza ca decizia a fost luata pe baza 'atitudinii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

