- China a prezentat, marți, un tren maglev capabil sa atinga o viteza maxima de 600 km/h, potrivit presei de stat, citata de Reuters. Viteza maxima ar face ca trenul, dezvoltat de China și fabricat in orașul de coasta Qingdao, sa fie cel mai rapid vehicul terestru din lume. Folosind forța electromagnetica,…

- Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Reforma, principalul organism de planificare economica din China a anunțat, miercuri, ca nu va mai aproba constructia de cladiri de peste 500 de metri inaltime, in timp ce blocurile turn de 250 de metri inaltime vor fi „strict” limitate, informeaza EFE, citata…

- Primarul Budapestei Gergely Karacsony, un lider al opoziției maghiare, spera ca numele noilor strazi, care fac referire la chestiuni sensibile pentru Beijing, vor inflama spiritele și vor ingreuna derularea proiectului ce prevede construirea primului campus european al Universitații Fudan din China,…

