China încearcă să controleze cel mai mare focar de infectare cu varianta Delta, apărut într-un oraș din nord-estul țării Numarul cazurilor de infectare cu varianta Delta a crescut in orașul Dalian din nord-estul Chinei mai mult decat in alte parți ale țarii in ultima saptamana, motiv pentru care persoanele care calatoresc in alte regiuni, venind din aceasta zona sunt supuse unor reguli strice de carantina, relateaza Reuters. Deși numarul infectarilor este mult mai mic fața de cele din alte țari, China ia masuri pentru a bloca orice posibilitate de raspandire a virusului, conform strategiei sale „zero COVID”.Autoritațile chineze au confirmat duminica, 14 noiembrie, 32 de noi cazuri cu transmitere interna, cele mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​China se lupta cu cel mai mare val de COVID-19 cu varianta Delta iar unele zone au restricționat accesul persoanelor provenite dintr-un oraș din nord-estul țarii, unde numarul cazurilor a crescut mai rapid decât în restul țarii în ultima saptamâna, transmite Reuters.Un total…

- Furtunile de zapada au provocat haos in nord-estul Chinei in ultimele zile. Ninsorile record din anumite zone au afectat traficul rutier, au intrerupt cursele feroviare si au generat ingrijorari legate de furnizarea cu energie electrica intr-o perioada in care temperaturile au inregistrat scaderi dramatice,…

- Un viscol persistent a adus incepand de duminica ninsori in cantitati record, cele mai mari inregistrate dupa anul 1905, in Shenyang, capitala provinciei Liaoning din nord-estul Chinei, a anuntat marti autoritatea meteorologica locala, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. Marti dimineata, cantitatile…

- Pe masura ce valurile de infectare cu varianta Delta a SARS-CoV-2 incetinesc in multe regiuni de pe glob, oamenii de știința analizeaza cand și unde va face Covid-19 tranziția la categoria de boala epidemica in 2022 și dupa anul viitor, potrivit interviurilor efectuate de Reuters cu zeci de experți…

- Incidentul a avut loc joi dimineața in orașul chinez Shenyang, capitala provinciei Liaoning, aflata la granița cu Coreea de Nord. Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze produsa intr-un restaurant de pe o strada aglomerata, unde exista mai multe magazine și construcții rezidențiale, relateaza…

- OMS isi pune sperantele in noul sau grup consultativ stiintific pentru a descoperi originile virusului SARS-CoV-2. Aceasta solicita Chinei sa coopereze si sa furnizeze primele date de la Wuhan: „S-ar putea sa fie ultima noastra sansa de a intelege originile", a spus Mike Ryan, potrivit Mediafax.…

- China a jucat un rol constructiv în promovarea pacii si a reconcilierii în Afganistan si este binevenita sa contribuie la reconstructia tarii, a declarat pentru mass-media de stat chineze purtatorul de cuvânt al talibanilor Suhail Shaheen, informeaza vineri Reuters și Agerpres. Insurgentii…

- Noua Zeelanda a intrat in lockdown timp de trei zile din cauza cazurilor de COVID 19, varianta Delta. Autoritațile au confirmat șapte cazuri, toate legate intre ele, și au decis sa instituie restricții. Inițial restricțiile au fost impuse dupa apariția unui singur caz de infectare cu varianta Delta…