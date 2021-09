​China cere firmelor din sectorul energetic majorarea producţiei pentru încălzirea locuinţelor în perioada iernii Administratia nationala chineza a energiei (NEA) a anuntat ca le-a cerut companiilor care livreaza gaze si carbune sa-si majoreze productia pentru a se asigura ca tara este suficient de alimentata cu energie pentru încalzirea locuintelor în perioada iernii, transmit Reuters și Agerpres. În perioada 23-25 septembrie au avut loc întâlniri cu firmele din domeniul energiei, precum si cu companii petroliere si operatorii conductelor de transport, pentru accelerarea livrarilor, a precizat NEA.



