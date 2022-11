China: 38 de morți într-un incendiu într-o fabrică din centrul țării Incendiul unei fabrici din centrul Chinei s-a soldat cu cel puțin 38 de morți și doi disparuți, a anunțat marți agenția oficiala de presa Xinhua, citand autoritațile locale. Incendiul a avut loc „luni dupa-amiaza intr-o fabrica din orașul Anyang, in provincia centrala Henan”, a precizat agenția oficiala chineza, fara a oferi mai multe detalii, potrivit Le Figaro . Accidentele industriale sunt frecvente in China, adesea cauzate de respectarea deficitara a reglementarilor de siguranța. In martie 2019, o explozie la o uzina chimica din Yancheng, un oraș situat la 260 de kilometri nord de Shanghai,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

