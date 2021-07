Cheltuieli lunare medii, în creștere cu 371 de lei în primul trimestru pentru gospodăriile din România Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii au reprezentat in trimestrul I 2021, in termeni nominali, 5.476 lei pe gospodarie, in creștere cu 357 de lei fața de aceeași perioada a anului trecut. Cheltuielile totale medii ale unei gospodarii au fost, in trimestrul I 2021, in medie, de 4.640 lei lunar, in creștere cu 371 de lei fața de aceeași perioada a anului trecut Cheltuielile reprezinta in 2021 84,7% din nivelul veniturilor totale, fața de 83,4%, anul trecut. In ceea ce privește cheltuielile totale, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

